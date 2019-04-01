محافظ قنا: الدولة تسعى إلى بناء جسور التواصل بين الشباب العربى والإفريقى

قنا - وائل محمد

شهد اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ قنا، ندوة نظمتها جامعة جنوب الوادى بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال حول "أطر التعاون الإفريقى ودور الإعلام فى تعزيز مسارات التنمية الإفريقية"، وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والدكتورة أمل كحلة سفيرة المرأة بجامعة الدول العربية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجمع كبير من طلاب الكلية.

وأكد "الهجان" خلال كلمته، أن القيادة السياسية تعطى اهتماما كبيرا لمحيطها العربى والإفريقى ، وهو ما يؤكده توليها لرئاسة الاتحاد الإفريقى ، الذى يعكس حسن إدارة القيادة السياسة اتجاه دول القارة، منوها إلى دور الإعلام فى دعم سياسة الدولة التى تهدف إلى توطيد العلاقات وإحداث تنمية حقيقة تنعم بها كافة شعوب المنطقة.

وأضاف "الهجان"، أن الدولة تسعى إلى بناء جسور التواصل بين الشباب العربى والإفريقى ، فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقتان من خلال طرح الرؤى الشبابية للتغلب على التحديات المشتركة، لافتا إلى أن الرئيس السيسى ، أطلق منتدى الشباب العربى الإفريقى بمدينة أسوان فى الفترة من 16 – 18 مارس الماضى بهدف منح الشباب المشارك فرصة لتطوير ودعم افكارهم وكذا تقویة الروابط الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة ونشر ثقافة الأخوة والترابط بین أبناء الوطن العربى والأفریقى وتعزيز الإثراء الفكرى والمعرفى لديهم .

فيما أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على استضافة واقامة العديد من الأنشطة الطلابية المدعومة بأصحاب الفكر لنقل الخبرات والتجارب الخاصة بهم لشباب الجامعة لاسيما فى ظل الظرف التى يتعرض لها الوطن من خلال ترويج الشائعات المغلوطة عبر قنوات الاتصال المختلفة، لافتا إلى أن الجامعة بصدد إعداد كتيب يتضمن معلومات دقيقة عن الدول المشاركة فى كاس الأمم الافريقية سيتم توزيعه خلال فترة إقامة الدورة بهدف توعية وتثقيف الشباب للتعرف على ثقافات وتاريخ دول القارة.