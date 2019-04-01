محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية بإهناسيا وببا بتكلفة 15 مليون جنيه

بنى سويف – فريق المحافظات

قام المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، بزيارة لمركز ومدينة أهناسيا، حيث افتتح عدد من المشروعات الخدمية بتكلفة قاربت 8 مليون جنيها، فى قطاعات "التعليم، الصحة، الشباب والرياضة والطب البيطرى والأوقاف"، وذلك ضمن البرنامج الميدانى الأسبوعى المعد لإفتتاح 80 مشروع خدمى بتكلفة تصل إلى 450 مليون جنيه، بمناسبة الإحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، وفى إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق والخدمات فى الصعيد.

وبدأ المحافظ الزيارة بافتتاح تطوير المجزر نصف آلى بإهناسيا بتكلفة إجمالية 920 ألف جنيه، على مساحة 1200متر، بعد تطويره ورفع كفاءته لاستقبال الجزارين لإجراء عمليات الذبح داخل المجزر تحت إشراف بيطرى لضمان تقديم اللحوم الطازجة بطريقة سليمة وآمنة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، حيث يخدم المجزر بندر إهناسيا، العواونة، النويرة ومنشآة البدينى، ويعمل بطاقة تستوعب ذبح 40 رأس من المذبوحات فى اليوم.

كما افتتح المحافظ مدرسة أبوهريرة للتعليم الأساسى بمنشآة الأمراء "إنشاء جديد" على مساحة إجمالية 1854م2 بتكلفة 6 ملايين و71 ألف جنيه، وتتكون من دور أرضى و4 علوى تحوى 22 فصلا دراسيا، ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض، وتمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم فى مرحلة التعليم الأساسي،وتساهم بشكل كبير فى تخفيف كثافة الفصول.

كما افتتح المحافظ الملعب الخماسى بمركز شباب سدمنت الجبل على مساحة 870متر، بعد رفع كفاءته وإنارته وتنجيلة بالنجيل الصناعى بتكلفة 653 ألف جنيها، بتمويل من وزارة الشباب، ليكون متنفسا لشباب القرية لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وموجهاً الشكر لوزارة الشباب على دعمها للرياضة والأندية وكافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية بالمحافظة

كما قام المحافظ بافتتاح مستوصف الرحمة الخيرى بمدينة أهناسيا، والذى بلغت تكلفته نصف مليون جنيه بالمساهمة المجتمعية، ويضم تخصصات (باطنة،جلدية، مسالك بولية، نساء، أطفال، قلب وأوعية دموية، أنف وأذن وحنجرة) لتقديم الخدمة الطبية بأسعار رمزية، حيث وجه المحافظ التهنئة للمواطنين لافتتاح هذا المستوصف، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت طفرة ملموسة خلال الفترة الحالية والتى تمثلت فى إنشاء عدة مستشفيات ومراكز طبية وتطوير بعضها، بجانب بعض المستشفيات التى أقيمت بالمساهمة المجتمعية

وشهدت الزيارة افتتاح مسجد العمدة بمدينة أهناسيا،بعد إحلاله وتجديده ،حيث قدم المحافظ بتقديم التهنئة للأهالى بهذه المناسبة، وموجها الشكر لكافة جهود المتطوعين فى خدمة المجتمع.

كما يزور المحافظ اليوم مركز ومدينة ببا والذى يشهد افتتاح 4 مشروعات فى قطاعى التربية والتعليم والشباب والرياضة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيها تقريبا، تشمل مدارس و"تطوير الملاعب الخماسية بمراكز شباب بقرى السلطانى وصفط راشين وطرشوب وأبو شربان"



محافظ بنى سويف يفتتح المجزر النصف ألى



جولة محافظ بنى سويف بالمجزر النصف ألى بعد تطويرة وافتتاحه

جولة محافظ بنى سويف بالمجزر النصف ألى بعد تطويرة وافتتاحه



محافظ بنى سويف يفتتح مسجد بالقرية



محافظ بنى سويف يفتتح الوحدة الصحية



محافظ بنى سويف يتفقد الوحدة الصحية بأهناسيا



حديث محافظ بنى سويف مع أطباء الوحدة الصحية



محافظ بنى سويف يفتتح مدرسة التعليم الأساسى

محافظ بنى سويف يفتتح مدرسة التعليم الأساسى

محافظ بنى سويف يتحدث للتلاميذ بمدرسة أبوهريرة للتعليم الأساسى

محافظ بنى سويف يتفقد مدرسة أبوهريرة للتعليم الأساسى



محافظ بنى سويف يتفقد الملعب الخماسى بمركز شباب سدمنت الجبل

محافظ بنى سويف مع المتدربين بالملعب الخماسى بمركز شباب سدمنت الجبل