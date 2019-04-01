video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية بإهناسيا وببا بتكلفة 15 مليون جنيه

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:25 م
محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية بإهناسيا وببا بتكلفة 15 مليون جنيه محافظ بنى سويف يفتتح المجزر نصف الألى بعد تطويرة
بنى سويف – فريق المحافظات
إضافة تعليق

قام المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، بزيارة لمركز ومدينة أهناسيا، حيث افتتح عدد من المشروعات الخدمية بتكلفة قاربت 8 مليون جنيها، فى قطاعات "التعليم، الصحة، الشباب والرياضة والطب البيطرى والأوقاف"، وذلك ضمن البرنامج الميدانى الأسبوعى المعد لإفتتاح 80 مشروع خدمى بتكلفة تصل إلى 450 مليون جنيه، بمناسبة الإحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، وفى إطار خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى المرافق والخدمات فى الصعيد.

وبدأ المحافظ الزيارة بافتتاح تطوير المجزر نصف آلى بإهناسيا بتكلفة إجمالية 920 ألف جنيه، على مساحة 1200متر، بعد تطويره ورفع كفاءته لاستقبال الجزارين لإجراء عمليات الذبح داخل المجزر تحت إشراف بيطرى لضمان تقديم اللحوم الطازجة بطريقة سليمة وآمنة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، حيث يخدم المجزر بندر إهناسيا، العواونة، النويرة ومنشآة البدينى، ويعمل بطاقة تستوعب ذبح 40 رأس من المذبوحات فى اليوم.

كما افتتح المحافظ مدرسة أبوهريرة للتعليم الأساسى بمنشآة الأمراء "إنشاء جديد" على مساحة إجمالية 1854م2 بتكلفة 6 ملايين و71 ألف جنيه، وتتكون من دور أرضى و4 علوى تحوى 22 فصلا دراسيا، ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض، وتمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم فى مرحلة التعليم الأساسي،وتساهم بشكل كبير فى تخفيف كثافة الفصول.

كما افتتح المحافظ الملعب الخماسى بمركز شباب سدمنت الجبل على مساحة 870متر، بعد رفع كفاءته وإنارته وتنجيلة بالنجيل الصناعى بتكلفة 653 ألف جنيها، بتمويل من وزارة الشباب، ليكون متنفسا لشباب القرية لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وموجهاً الشكر لوزارة الشباب على دعمها للرياضة والأندية وكافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية بالمحافظة

كما قام المحافظ بافتتاح مستوصف الرحمة الخيرى بمدينة أهناسيا، والذى بلغت تكلفته نصف مليون جنيه بالمساهمة المجتمعية، ويضم تخصصات (باطنة،جلدية، مسالك بولية، نساء، أطفال، قلب وأوعية دموية، أنف وأذن وحنجرة) لتقديم الخدمة الطبية بأسعار رمزية، حيث وجه المحافظ التهنئة للمواطنين لافتتاح هذا المستوصف، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت طفرة ملموسة خلال الفترة الحالية والتى تمثلت فى إنشاء عدة مستشفيات ومراكز طبية وتطوير بعضها، بجانب بعض المستشفيات التى أقيمت بالمساهمة المجتمعية

وشهدت الزيارة افتتاح مسجد العمدة بمدينة أهناسيا،بعد إحلاله وتجديده ،حيث قدم المحافظ بتقديم التهنئة للأهالى بهذه المناسبة، وموجها الشكر لكافة جهود المتطوعين فى خدمة المجتمع.

كما يزور المحافظ اليوم مركز ومدينة ببا والذى يشهد افتتاح 4 مشروعات فى قطاعى التربية والتعليم والشباب والرياضة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيها تقريبا، تشمل مدارس و"تطوير الملاعب الخماسية بمراكز شباب بقرى السلطانى وصفط راشين وطرشوب وأبو شربان"

محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (1)
محافظ بنى سويف يفتتح المجزر النصف ألى

 

محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (2)
جولة محافظ بنى سويف بالمجزر النصف ألى بعد تطويرة وافتتاحه 

 

محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (3)
جولة محافظ بنى سويف بالمجزر النصف ألى بعد تطويرة وافتتاحه 

 

محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (4)
محافظ بنى سويف يفتتح مسجد بالقرية 

 

محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (5)
محافظ بنى سويف يفتتح الوحدة الصحية 

 

محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (6)
محافظ بنى سويف يتفقد الوحدة الصحية بأهناسيا
 
محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (7)
حديث محافظ بنى سويف مع أطباء الوحدة الصحية 

 

محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (8)
محافظ بنى سويف يفتتح مدرسة التعليم الأساسى 
 
محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (9)
محافظ بنى سويف يفتتح مدرسة التعليم الأساسى 
 
محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (10)
محافظ بنى سويف يتحدث للتلاميذ بمدرسة أبوهريرة للتعليم الأساسى
 
محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (11)
محافظ بنى سويف يتفقد مدرسة أبوهريرة للتعليم الأساسى
 

 

محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (12)
محافظ بنى سويف يتفقد الملعب الخماسى بمركز شباب سدمنت الجبل

 

محافظ بنى سويف يفتتح مشروعات خدمية (13)
محافظ بنى سويف مع المتدربين بالملعب الخماسى بمركز شباب سدمنت الجبل

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بني سويف يستقبل وفد من قضاة مجلس الدولة بعد وضع حجر أساس مجمع المحاكم

محافظ بني سويف ورئيس مجلس الدولة يضعان حجر أساس مشروع مجمع المحاكم

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اهناسيا

محافظ بنى سويف

افتتاح مسجد باهناسيا

افتتاح مدرسة للتعليم الاساسى

تطوير المجزر النصف الى




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة