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محافظ المنوفية يشهد حفل منطقة المنوفية الأزهرية بيوم اليتيم

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:22 م
محافظ المنوفية يشهد حفل منطقة المنوفية الأزهرية بيوم اليتيم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم والذى نظمته الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية  لتكريم الأطفال الأيتام بالمعاهد الأزهرية على مستوى منطقة المنوفية وذلك بنادى الجمهورية الرياضى بمدينة شبين الكوم، بحضور فضيلة الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية والأستاذ حمدى فايد الوكيل الثقافى والشيخ محمود طبوشة الوكيل الشرعى بالمنطقة والمهندس محمد خيرة.

حيث رحب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية بالحضور، معرباً سعادته بتشريف محافظ المنوفية تلك الحفل للإحتفال بيوم اليتيم ومشاركة أبنائه فرحتهم، موضحاً أن الله عز وجل كرم اليتيم وأوصانا بحسن معاملته ورعايته، مشيراً إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع للطفل اليتيم لإذابة الفوارق والحواجز النفسية بين الأطفال الأيتام والأطفال العاديين فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وصافح محافظ المنوفية أبنائه الأيتام، مبدياً سعادته لتواجده بينهم وقضاء بعض الوقت معهم لإدخال البهجة فى نفوسهم، هذا وقد تضمن الحفل بعض المسابقات الفنية والثقافية والرياضية  للأطفال الأيتام.

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته الكبيرة بتواجده بالإحتفال بيوم اليتيم ومشاركته في إدخال البهجة والسرور علي قلوب أبنائه الأيتام  مقدماً الشكر للقائمين على تنظيم تلك الحفل، فضلا عن توفير الدعم الكامل للأطفال الأيتام طوال العام وليس يوماً واحداً فى العام.

وفى نهاية الحفل كرم محافظ المنوفية عدداً من الأطفال الأيتام وكذا تكريم الفائزين بالنشاط الرياضى وإهدائهم كأس المسابقة وإهدائهم  جوائز مالية تقديراً لتفوقهم بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية لهم، كما حرص المحافظ على إلتقاط بعض الصور التذكارية معهم تزامناً مع الاحتفال بعيدهم.

 


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