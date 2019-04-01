محافظ المنوفية يشهد حفل منطقة المنوفية الأزهرية بيوم اليتيم

حيث رحب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية بالحضور، معرباً سعادته بتشريف محافظ المنوفية تلك الحفل للإحتفال بيوم اليتيم ومشاركة أبنائه فرحتهم، موضحاً أن الله عز وجل كرم اليتيم وأوصانا بحسن معاملته ورعايته، مشيراً إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع للطفل اليتيم لإذابة الفوارق والحواجز النفسية بين الأطفال الأيتام والأطفال العاديين فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وصافح محافظ المنوفية أبنائه الأيتام، مبدياً سعادته لتواجده بينهم وقضاء بعض الوقت معهم لإدخال البهجة فى نفوسهم، هذا وقد تضمن الحفل بعض المسابقات الفنية والثقافية والرياضية للأطفال الأيتام.

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته الكبيرة بتواجده بالإحتفال بيوم اليتيم ومشاركته في إدخال البهجة والسرور علي قلوب أبنائه الأيتام مقدماً الشكر للقائمين على تنظيم تلك الحفل، فضلا عن توفير الدعم الكامل للأطفال الأيتام طوال العام وليس يوماً واحداً فى العام.

وفى نهاية الحفل كرم محافظ المنوفية عدداً من الأطفال الأيتام وكذا تكريم الفائزين بالنشاط الرياضى وإهدائهم كأس المسابقة وإهدائهم جوائز مالية تقديراً لتفوقهم بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية لهم، كما حرص المحافظ على إلتقاط بعض الصور التذكارية معهم تزامناً مع الاحتفال بعيدهم.