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محافظ الجيزة: افتتاح 32 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:13 م
محافظ الجيزة: افتتاح 32 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه محطة صرف كفر الجبل بالهرم
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتاح 32 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية، التى تمس الحياة اليومية لمواطنى المحافظة، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى المئوى.
 
وأشار راشد أن المشروعات التى سيتم افتتاحها تبلغ تكلفتها 3,5 مليار جنيه وتساهم فى إحداث طفرة كبيرة فى عدد من القطاعات الحيوية وتضم مدارس ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى ومستشفى مركزى وطرق ومحاور مرورية هامة.
 
وأشار المحافظ إلى أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى بشتى الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار التعاون مع مختلف أجهزة الدولة وتولى اهتماما كبيراً بالاحتياجات اليومية للمواطنين، التى تأتى على رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والرصف والنظافة والتجميل وإنشاء المدارس مؤكداً أن المشروعات التى سيتم أفتتاحها ستساهم فى القضاء على العديد من مشكلات.
 
وأكد المحافظ أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المقرر افتتاحها هى محطتين صرف صحى بنزلة البطران محطة شارع مسجد التوحيد ومحطة بكفر المنفى وتنفيذ 20 كم شبكات بشوارع تقسيم عكاشة وكفر المنفى و المرحلة الأولى من محطة مياه جزيرة الدهب وتوسعات محطة مياه أطفيح ومشروع الصرف الصحى المتكامل لمركز ومدينة أطفيح ومشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينة العياط ومحطة مياه الحوامدية و مشروع الصرف الصحى لقرية كفر حجازى ومشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية مزغونة وإنشاء محطة معالجة دهشور ومشروع الصرف الصحى بمركز ومدينة الصف ومناطق المنيا والشرفا وعرب أبوساعد بالإضافة إلى افتتاح المبنى الجديد بمستشفى الحوامدية العام ومبنى للطوارئ.
 
كما تشمل مشروعات الطرق رصف محور اللبينى واستكمال إنشاء وازدواج ورصف طريق الحسانيين – ذات الكوم ومشروعات رصف لعدة طرق بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى وهى ثابت مسعود بالباويطى وطريق الجمعية الزراعية بالزبو وطريق البير الشرقى بالحيز وطريق بئر عبد العزيز وطريق مسجد السلام  بالقصر حتى مدخل الفندق وطريق مدرسة التجارى حتى الدائرى بالقصر ورصف الطريق من قرية العجوز منديشة حتى طريق الواحات – القاهرة.
 
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محطة صرف كفر الجبل الهرم
محطة صرف كفر الجبل الهرم

محطة صرف مزغونة البدرشين
محطة صرف مزغونة البدرشين
 
 
 

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