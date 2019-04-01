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محافظ البحيرة يعلن انتهاء انشاء 12 مدرسة جديدة بتكلفة 56 مليون جنية

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:01 م
محافظ البحيرة يعلن انتهاء انشاء 12 مدرسة جديدة بتكلفة 56 مليون جنية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن هيئة الأبنية التعليمية قد إنتهت خلال 6 الشهور الأخيرة من إنشاء 12 مدرسة فى المراحل التعليمية المختلفة بإجمالى 185 فصل وبتكلفة 56 مليون و623 ألف جنية، وجارى العمل فى 50 مدرسة على مستوى جميع الإدارات التعليمية تضم 784 فصل بتكلفة 331 مليون و454 ألف جنية .

 مشيراً إلى أنه قد تم إعتماد خطة إنشاءات 112 مدرسة فى خطة 2020/2019 عبارة عن 27 مدرسة إنشاء جديد، و15 مدرسة إحلال كلى، و53 مدرسة إحلال جزئى، و4 مدرسة توسعات، و3 مدارس تعلية، وتم طرح 21 مدرسة منها بعدد فصول 348 فصل بتكلفة 175 مليون جنية، ومقرر الإنتهاء منها خلال عام من تاريخه .

وأعرب محافظ البحيرة عن شكرة لجهود هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة، وذلك للعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب بإعتباره قاطرة التنمية المستدامة والسبيل لتقدم وبناء المجتمع .

 

 

 


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