محافظ أسيوط: استلام 6 مدارس جديدة بمراكز ديروط ومنفلوط وساحل سليم

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تم استلام 6 مدارس ما بين إنشاء جديد وإحلال كلى وجزئى بمراكز ديروط ومنفلوط وساحل سليم بطاقة 112 فصلا دراسيا ضمن برنامج دعم جودة التعليم (QESP) الممول من الحكومة الألمانية، حيث تم الاستلام الابتدائى لهذه المدارس وسيتم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة ودخولها الخدمة العام الدراسي الجديد.



مدارس جديدة

وأكد محافظ أسيوط، أن قطاع التعليم يشهد نهضة كبيرة والتوسع في إنشاء العديد من المدارس واستيعاب الزيادة الكبيرة في إعداد الطلاب المتقدمين لمراحل التعليم المختلفة، لافتًا إلى أن المحافظة لا تألو جهدًا في العمل على تخصيص أراض لإنشاء مدارس جديدة، بالإضافة إلى الاستمرار في توسعة وتعلية المدارس القديمة بإعادة إنشاء مبان جديدة بها وذلك للتغلب على صعوبة توفير أراض لإنشاءات جديدة ومواجهة الزيادة السنوية في أعداد الطلاب وتخفيض كثافة أعداد الطلاب بالفصول.

وفى سياق آخر، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه جارى استكمال أعمال التطوير والتجميل لشوارع وميادين المحافظة، حيث يجرى حاليا تطوير وتجميل ميدان الحرب والسلام وشارع الكورنيش بحى شرق مدينة أسيوط ودهان البلدورات والأعمدة، فضلًا عن إعادة تخطيط وتنظيم المحاور المرورية وتركيب الحواجز التى تفصل بين الحارات المرورية، لتسهيل حركة السيارات ومنع التكدس والزحام، وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة الوجه الحضارى والجمالى للميادين والشوارع الحيوية.



تطوير ميدان الحرب والسلام وشارع الكورنيش وتنظيم المحاور المرورية

وأوضح المحافظ، أنه جارى تكثيف الأعمال فى خطة التطوير تزامنًا مع قرب العيد القومى للمحافظة لتظهر بالشكل الجمالى اللائق بها كعاصمة لصعيد مصر، مشيرا إلى الاستعانة بأستاذة وطلبة كليات الهندسة والفنون الجميلة والتربية النوعية فى لجنة التطوير والتجميل لإعداد تصورات وتصميمات جمالية لأعمال التطوير لإضفاء الشكل الحضارى عليها، فضلًا عن الاستعانة بطلاب مدارس التعليم الفنى وإتاحة الفرصة لهم للتدريب الميدانى تحت إشراف المتخصصين واستغلال طاقاتهم وخبراتهم فى أعمال الدهانات وإعادة تدوير بقايا الحملات الميكانيكية والمخزون السلعى لتصنيع المقاعد والبرجولات والمظلات والأسوار الحديدية التى تستخدم فى التطوير والتجميل.

وأشار "نور الدين"، إلى أن خطة التطوير تشمل إعادة رفع كفاءة ورصف الشوارع والطرق وأعمال التشجير والنظافة ودهان البلدورات والأعمدة وإصلاحها وتزويدها بكشافات إنارة جديدة وإضافة مساحات خضراء تصلح متنفساً للمواطنين وتركيب برجولات ومقاعد، لافتًا إلى أن أعمال تطوير وتجميل الميادين وتمهيد الطرق تشمل كل مراكز المحافظة وتسير جنباً إلى جنب مع حملات النظافة والتجميل لإظهار المحافظة بالشكل الحضارى اللائق.

وعلى جانب آخر، أكد محافظ أسيوط اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بقضية الزيادة السكانية وأهمية العمل على خفض معدلات المواليد وتنظيم الأسرة خاصة بالقرى النائية التي تعاني من كثافة سكانية عالية، لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة تجاه هذه القضية الهامة طبقاً للإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وعقد ندوات تثقيفية وإعلامية لنشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الإنجابية وتغيير السلوكيات السلبية.

وقال محافظ أسيوط، إن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمديرية الصحة قد قام بتنفيذ "الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة .. حقك تنظمى" بمراكز (أبنوب ، أسيوط ، القوصية ، ساحل سليم ، ابوتيج ، الغنايم ، ديروط ، منفلوط ، الفتح ، البداري ، صدفا) خلال الفترتين من 10: 14 مارس الجاري ومن 17 : 21 مارس الجاري وذلك بتنظيم الندوات والزيارات المنزلية بمعرفة الرائدات الريفيات وأطباء متخصصين لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة ودوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع.

وأضاف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الحملة استفادة منها 22 ألفا و927 سيدة بالحصول على وسائل تنظيم الأسرة، موضحاً أن الحملة تضمنت أنشطة توعية بمعرفة مسئول الإعلام من خلال ندوات وزيارات منزلية من منزل إلى آخر عن طريق الرائدات الريفيات فضلاً عن تقديم الخدمة من خلال أطباء متخصصين في أعمال تنظيم الأسرة وباستخدام سيارات العيادات المتنقلة إلى العزب والنجوع وبالوحدات الصحية بتلك المراكز وذلك للتأكيد على أهمية التنظيم بعد الولادة والمباعدة بين الولادات ومخاطر الحمل المتكرر.