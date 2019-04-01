مجلس جامعة القاهرة يخصص 10 ملايين جنيه لتمويل مقترحات بحثية ابتكارية

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى لسد الفجوة بين مخرجات البحث العلمى واحتياجات الدولة من خلال توجيه البحث العلمى واستغلاله لتلبية احتياجات الدولة وخدمة المجتمع.

وأضاف الخشت، باجتماع مجلس جامعة القاهرة: "لدينا خطط لتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمى فى دعم التنمية والاقتصاد القومى "، مشيراً إلى أن الجامعة تقوم بتمويل مشروعات بحثية تطبيقية عديدة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الكليات، فى المجالات البحثية التى تخدم خطة الدولة فى التنمية والدفع بالاقتصاد، كالطاقة، والنانو تكنولوجي، ومعالجة وتحلية المياه، والأمراض المتوطنة والغذاء، وغيرها، مشدداً علي ضرورة توجيه المؤتمرات العلمية بالكليات لخدمة قضايا تخدم الدولة وتدعم مجالات التنمية.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، أنه فى إطار سياسة الجامعة التي تهدف إلى تنويع مصادر تمويل البحث العلمى والمشروعات البحثية التطبيقية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وافق على تخصيص 10 مليون جنيه لتمويل مقترحات بحثية في مشروعات ابتكارية وأبحاث بينية، كالذكاء الاصطناعى وتقنية النانو تكنولوجى وتطبيقاتها فى المجالات المختلفة، وتطوير العشوائيات، ومشروعات أخرى ذات بُعد قومى

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقدمت في التصنيفات الدولية للجامعات لعام 2019، وحصولها على مراكز متقدمة في تصنيف " QS" في 21 تخصص أكاديمي، وهو ما يؤهل الجامعة للدخول نحو جامعات الجيل الثالث وبالتالي ربط المخرجات البحثية بالتنمية والاقتصاد.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على برنامج الماجستير المهني في المكافحة المتكاملة للآفات لكلية الزراعة، كما وافق على لائحة الماجستير الدولي بين جامعة القاهرة وكل من جامعتي جوتنج والخرطوم. ووافق المجلس على إنشاء عدد 17 شهادة وماجستير مهني في العلوم الطبية البيطرية في بعض التخصصات بكلية الطب البيطري.

وأحاط رئيس جامعة القاهرة، المجلس بمشاركته بفعاليات المنتدى الدولي للجامعات ومستقبل البشرية بروسيا الذي نظمته جامعة موسكو بمشاركة نحو 1000 رئيس جامعة دولية من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، مشيراً أنه ناقش خلال مشاركته بالمنتدى إنشاء درجات علمية مزدوجة مع جامعات موسكو، وباومن، وجوبكن، وكازان، في التخصصات العلمية التي تخدم الاقتصاد المصري، وبخاصة في مجالات الصناعة، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية.



