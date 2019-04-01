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الإثنين، 01 أبريل 2019 07:14 ص
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مجلة "فوج" تعود لليونان بعد انحسار أزمة الديون

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:00 ص
مجلة "فوج" تعود لليونان بعد انحسار أزمة الديون اليونان ارشيفية
أ ش أ
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عادت مجلة فوج للأزياء للظهور في اليونان اليوم الأحد بعد غياب سبعة أعوام مع مراهنة الناشرين على أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد بعد أزمة الديون سيجدد الاهتمام بأحدث خطوط الموضة والمطبوعات الخاصة بالحياة الاجتماعية.

وستكون فوج اليونانية الطبعة الدولية 26 للمجلة الفاخرة تحت قيادة رئيسة التحرير تاليا كارافيدو البالغة من العمر 29 عاما.

وستتعاون شركة كوندي ناست انترناشونال المالكة للمجلة مع صحيفة كاثيمريني اكدوسيس لتوزيع المجلة الشهرية مع الصحيفة التي تصدر أيام الأحد وتحتفل بمئويتها في العام الجاري.

وستطرح المجلة في اليونان وقبرص أيضا.

ولا يزال الانتعاش مستمرا في اليونان بعد ركود طويل أسفر عن انكماش الاقتصاد بنسبة 25 %.

وزاد النمو في العام الماضي بنسبة 1.9%، وتراجعت البطالة إلى 18 %.

 


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