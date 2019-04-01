ماكرون يعين فرنسية من أصل سنغالى متحدثة باسم الحكومة

باريس (أ ش أ)

عين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مستشارته الإعلامية سيبيت ندياى، متحدثة باسم الحكومة الفرنسية، فى تغيير طال ثلاث حقائب فى حكومته.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الاثنين، أن ندياى المولودة فى العاصمة السنغالية دكار، والبالغة من العمر 39 عاما، حصلت على الجنسية الفرنسية عام 2016 أثناء عملها كمستشارة إعلامية لحملة ماكرون فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الراديو أن ندياى تحل محل بنجامين جريفو، الذى استقال الأسبوع الماضى، وسط تكهنات بأنه ينوى الترشح لمنصب رئيس بلدية باريس العام المقبل.

وأعربت ندياى، فى تصريحات خلال حفل تسلمها مهامها رسميا فى العاصمة الفرنسية باريس، عن شكرها لأسرتها وأصدقائها وللسنغال الدولة التى ولدت بها، مضيفة أن فرنسا أعطتها الكثير وجاء دورها اليوم لتقدم شيئا فى المقابل.

يذكر أن ندياى من المقربين من الرئيس ماكرون، حيث رافقته منذ إطلاق حملته الانتخابية عام 2017، وشغلت من قبل منصب المسئولة عن التواصل والعلاقات العامة بمكتب الرئيس.

يشار إلى أن أعمار الأعضاء الثلاثة الجدد فى الحكومة تحت الأربعين، ويؤكد تعيينهم أن ماكرون ملتزم بتعهده الإبقاء على التوازن بين الجنسين فى الحكومة، حيث تم تعيين سيدريك أو (36 عاما) والذى كان أمين صندوق حملة ماكرون الانتخابية، وهو من أصل كورى جنوبي، محل وزير الشئون الرقمية منير محجوبي، الذى ينوى كذلك خوض المنافسة للفوز بمنصب رئيس بلدية باريس.

وكان سبب التعديل الوزارى هو استقالة الوزيرة الفرنسية للشئون الأوروبية ناتالى لوازو، من منصبها لقيادة قائمة مرشحى حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" فى انتخابات البرلمان الأوروبى المرتقبة من 23 إلى 26 مايو المقبل، وحلت مكانها أميلى دو مونتشالا (33 عاما)، وهى نائبة عن حزب "الجمهورية إلى الأمام".