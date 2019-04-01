video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 09:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مادورو يستعين بالجماعات المسلحة لإنهاء الاضطرابات

الإثنين، 01 أبريل 2019 08:42 م
مادورو يستعين بالجماعات المسلحة لإنهاء الاضطرابات الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ
إضافة تعليق

دعا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، الجماعات المسلحة الموالية للحكومة إلى المساعدة فى إخضاع الاضطرابات التى تشهدها البلاد فى الفترة الراهنة، كما أعلن عن خطة تستغرق 30 يومًا تهدف إلى ترشيد الكهرباء. 
وقال مادورو إنه لا خيار لديه سوى اتخاذ تدابير صارمة، فى الوقت الذى تقوم فيه حكومته بإعادة بناء قطاعات رئيسية من الشبكة الوطنية للكهرباء بفنزويلا بعد موجة انقطاع التيار الكهربائى التى شهدتها البلاد منذ 7 مارس الماضى، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
كما أشار إلى أن فنزويلا عانت من سلسلة من "الهجمات الوحشية" التى دبرها خصومه السياسيون إلى جانب مؤيديهم فى البيت الأبيض، قائلًا:- "إننا نواجه مجموعة من الوحوش التى ترغب فى تدمير فنزويلا"، موضحًا أن هدفهم هو الإطاحة بحكومته من خلال "جعل البلاد والناس يصابون بالجنون".
ووجه الرئيس الفنزويلي مؤيدي الحكومة "الثورية والوطنية" والجماعات المُسلحة الموالية للحكومة للاحتشاد من أجل الدفاع عن سلامة كل حي في أرجاء البلاد، وذلك وسط مخاوف متزايدة من أن تشهد الأزمة في فنزويلا مرحلة جديدة من العنف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس فنزويلا: هجمات كهرومغناطيسية وراء حوادث انقطاع الكهرباء

انقطاع الكهرباء فى فنزويلا عرض مستمر والأزمة السياسية تتفاقم

فنزويلا

نيكولاس مادورو

الرئيس الفنزويلى

الجماعات المسلحة

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة