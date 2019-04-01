مادورو يستعين بالجماعات المسلحة لإنهاء الاضطرابات

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دعا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، الجماعات المسلحة الموالية للحكومة إلى المساعدة فى إخضاع الاضطرابات التى تشهدها البلاد فى الفترة الراهنة، كما أعلن عن خطة تستغرق 30 يومًا تهدف إلى ترشيد الكهرباء.

وقال مادورو إنه لا خيار لديه سوى اتخاذ تدابير صارمة، فى الوقت الذى تقوم فيه حكومته بإعادة بناء قطاعات رئيسية من الشبكة الوطنية للكهرباء بفنزويلا بعد موجة انقطاع التيار الكهربائى التى شهدتها البلاد منذ 7 مارس الماضى، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

كما أشار إلى أن فنزويلا عانت من سلسلة من "الهجمات الوحشية" التى دبرها خصومه السياسيون إلى جانب مؤيديهم فى البيت الأبيض، قائلًا:- "إننا نواجه مجموعة من الوحوش التى ترغب فى تدمير فنزويلا"، موضحًا أن هدفهم هو الإطاحة بحكومته من خلال "جعل البلاد والناس يصابون بالجنون".

ووجه الرئيس الفنزويلي مؤيدي الحكومة "الثورية والوطنية" والجماعات المُسلحة الموالية للحكومة للاحتشاد من أجل الدفاع عن سلامة كل حي في أرجاء البلاد، وذلك وسط مخاوف متزايدة من أن تشهد الأزمة في فنزويلا مرحلة جديدة من العنف.