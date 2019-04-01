"ماتت من الخضة".. مصرع مسنة لدى مشاهدتها لص يسرق شقتها فى الإسكندرية

لم تتحمل سيدة مسنة "خضة" سطو لص عليها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة من هول الموقف، ونجح رجال المباحث فى التوصل لهوية المتهم وضبطه.

وقال المتهم فى اعترافاته: "أقطن بالقرب من المجنى عليها، وأعلم أنها تقيم برفقة ابنها، وأنه يذهب لعمله ويتركها بمفردها، فقررت السطو عليها وسرقتها".

وعن يوم الحادث، قال المتهم: "اتصلت تليفونيًا بابن المجنى عليها وتأكدت من وجوده خارج الشقة، وتسللت بعد ذلك نحو المجنى عليها لسرقتها، حيث هددتها بسلاح وسرقتها فماتت".

وتلقى قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بلاغًا من مواطن بقيام مجهول بالطرق على باب منزل "شقيقة زوجته" 64 سنة، ولدى فتحها الباب هددها واستولى منها على "مشغولات ذهبية - هاتف محمول – مبلغ مالى" دون حدوث ثمة إصابات بها، وشعورها عقب ذلك بحالة إعياء وضيق بالتنفس وتوفيت عقب نقلها للمستشفى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية بإشراف اللواء محمد شريف، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة سائق يبلغ من العمر 34 سنة، مُقيم بعقار بذات الشارع محل إقامة المجنى عليها، وسبق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات - سرقة - إخفاء مسروقات، ومحكوم عليه بالحبس لمدة سنة فى قضية "سرقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على نظرًا لكونه من جيران المجنى عليها.