لو مسافر للعمل بالسعودية اعرف 7 معلومات مهمة

كتب محمود راغب

نشرت وزارة القوى العاملة ،اليوم الإثنين، الحلقة السابعة والأخيرة لتعريف العامل المصرى بحقوقه وواجباته فى دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب فى شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وفقا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل فى الخارج وحمايتها وصيانتها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الحلقة السابعة والأخيرة تتناول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل وبعد التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التى ترد لمكتب التمثيل العمالى.

وحول إرشادات مراحل عقد العمل أوضح المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان أنها تتمثل فى مرحلة التعاقد داخل مصر، بالتعاقد من خلال القنوات الشرعية التى رسمها قانون العمل المصرى رقم 12 لسمة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، والحرص على أن يكون عقد العمل مكتوبا وموقعا من صاحب العمل أو من يمثله قانونا وموثق من الجهات الرسمية، ومحررا باللغة العربية، ويجوز أن يحرر بلغة أخرى بجانب اللغة العربية، مع الأخذ فى الاعتبار بأن النص العربى هو المعتمد.

وشدد على ضرورة أن يحتفظ العامل بنسخة من عقد العمل طوال فترة عمله بالمملكة، ويجب أن يحدد في العقد تاريخ إبرامه وتاريخ مباشرة العمل لدى صاحب العمل ومكان العمل داخل المملكة وطبيعة العمل ومقدار الأجر الشهرى والبدلات التابعة له مفصلة ومحددة وغير ذلك من مميزات، حيث يعتبر عقد العمل هو جملة الاتفاق بين العامل وصاحب العمل والذي يعتد به لدى الجهات الرسمية بالمملكة.

أما مرحلة بعد الوصول إلى المملكة، يكون نظام العمل السعودى هو المنظم لكافة جوانب علاقات العمل والذي يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويطبق هذا النظام على جميع العمال دون استثناء سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين ،عدا خدم المنازل ومن فى حكمهم مثل السائق الخاص، الحارس، عامل الزراعة .

وشدد المستشار العمالى على أنه العامل مراعاة ما يلى:-

* التأكد من أن صاحب العمل قد بدأ بإجراءات استخراج رخصة العمل والإقامة فور وصوله إلى المملكة وخلال 90 يوما من تاريخ الوصول، ولا يغنى عن رخصة العمل أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبا من جهة أخرى لممارسة العمل والمهنة مثل الكروت الصحية وغيرها .

* عدم العمل عند غير صاحب العمل (الكفيل) حيث يعتبر ذلك مخالفا لنظام العمل السعودي، ويعاقب بالترحيل وبغرامة مالية ، ويجوز نقل خدمات العامل لدى كفيل أخر ( نقل كفالة) بعد إتمام الإجراءات الرسمية .

* عدم العمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل قبل إتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتغيير المهنة .

* الحرص على عدم ترك مكان العمل إلا في حالات الطوارئ .

* الحرص على عدم التخلف عن العودة للعمل بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية أو غيرها من الإجازات.

* عند القيام بالإجازات المقررة قانونا خارج المملكة ، يجب على العامل أن يحرص على الحصول على إخلاء طرف من جميع التزاماته تجاه صاحب العمل إن أمكن .

* عدم الانقطاع عن العمل أو تغييبه بدون إذن مسبق أو عذر مقبول أو إعلام صاحب العمل بالغياب، حيث قد يترتب على ذلك قيام صاحب العمل بتوقيع الجزاءات المقررة عن تلك المخالفة ، أو قيام صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب داخلي ، وإنهاء خدمات العامل بدون مكافأة نهاية الخدمة .

* ضرورة العودة إلى العمل بعد الإجازة السنوية خارج المملكة ،حيث قد ينجم عنه قيام صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب خارجي.

تسمح الأنظمة بالمملكة بإدخال وإخراج النقد السعودي أو الأجنبي، ويحظر إخراج أى مبالغ أو مقتنيات ذهبية أو ماسية تزيد في مجموعها عن 60 ألف ريال سعودي دون الإفصاح عنها عند منافذ الخروج.