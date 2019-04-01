لجنة الضرائب تجتمع ببعثة صندوق النقد للتعاون بمجال الإصلاح الضريبى

كتبت – منى ضياء

قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن اللجنة عقدت اجتماعا مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولى بالقاهرة أمس الأحد، وهو الاجتماع الثانى مع البعثة التى تعمل بمجال معاونة الحكومة فى الإصلاح الضريبى.

وأضاف البهى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صندوق النقد يثق فى لجنة الضرائب باتحاد الصناعات باعتبارها من الجهات التى تهتم بالإطلاع على رأيها فى المجال الضريبى.

وأشار إلى أن الوفد لا يملى تعليمات على الحكومة، وإنما هى بعثة فنية تقدم مشورتها وتصوراتها للإصلاح الضريبى وتسأل الاتحاد حول مشاكل التطبيق وإيجابيات النظام الضريبى، لافتا إلى أن التحول نحو ميكنة الإجراءات الضريبية أمر بالغ الإيجابية مع وجود تطور فى الإدارة الضريبى فى الوقت الحالى.

وتابع البهى أن البعثة الفنية تقترح بعض الحلول لتحسين أداء العمل بالإدارة الضريبية، وزيادة الحصيلة، خاصة وأنهم لهم خبرة عالمية فى هذا المجال يمكن الاستفادة بها فى تطوير المنظومة الضريبية فى مصر.