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الإثنين، 01 أبريل 2019 01:01 م
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كاتب لبنانى: قرارات الرئيس السيسى الأخيرة تعكس تعافى الاقتصاد ونجاح الإصلاحات

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:17 م
كاتب لبنانى: قرارات الرئيس السيسى الأخيرة تعكس تعافى الاقتصاد ونجاح الإصلاحات الرئيس السيسى
بيروت (أ ش أ)
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أكد الكاتب الصحفى اللبنانى يحيى أحمد الكعكى، أن مجموعة القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا وتستهدف تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطنين المصريين، جاءت فى ضوء تعافى الاقتصاد المصرى ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التى بدأتها مصر قبل عدة سنوات.

وأثنى الكاتب اللبنانى – فى مقال له بصحيفة (الشرق) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم – على الخطوة التى اتخذها الرئيس السيسى فى هذا الشأن، والتى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وتقرير علاوات وزيادات مالية فى الرواتب والمعاشات، مضيفا" إن قرارات الرئيس السيسى منذ انتخابه رئيسا للبلاد عام 2014 تؤكد أنه نصير الشعب ولا يبيع الوهم للمواطنين المصريين".

وأشار إلى أن النجاح الاقتصادى الكبير الذى حققته مصر، والمتمثل فى خفض عجز الموازنة، وزيادة الصادرات المصرية، وتنفيذ مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى بثبات وفى زمن قياسي، والعمل على تنمية القوى البشرية وتطوير مواردها، وارتفاع التصنيف الائتمانى المصري، إنما يمثل أحد الإنجازات المصرية التى تواصل إبهار العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وهو الأمر الذى شهدت بصحته مؤسسات دولية كبيرة ومرموقة.

وأشاد الكاتب بحسن اختيار الرئيس السيسى لتوقيت الإعلان عن قرارات الزيادات المالية وذلك قبل شهر رمضان المبارك، كونه يعد شهر "فرحة المصريين".

 


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