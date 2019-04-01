قيادات جامعة المنوفية تجرى مقابلات اختيار عمداء الحاسبات والمعلومات والتربية والزراعة

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، لقاءات اختيار عمداء جدد لكليات الحاسبات والمعلومات والتربية والزراعة بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء لجان من كل كلية للمشاركة فى إجراءات المقابلات والاختيار.

هذا وقد تقدم لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور عربى السيد كشك، والدكتور حاتم محمد السيد، والدكتور أشرف بهجت السيسى، وحضر المقابلة الدكتور فوزى ترك والدكتور محى هدهود.

وتقدم لمنصب عميد كلية التربية الدكتورة فتيحه أحمد بطيخ، والدكتور صبحى شرف، والدكتور حلمى أبو الفتوح، بحضور الدكتور عبدالهادى عبده، الدكتور سامى محمود أبو بيه.

ولمنصب عميد كلية الزراعة الدكتور أيمن حافظ، الدكتور إبراهيم حنفى، الدكتورة دريه خيرى، والدكتور حسن نبيه، بحضور الدكتور مصطفى عبدالله همام، الدكتور السعيد ذكى خليفه.

من ناحيه أخرى، أعلن المهندس عبد الحميد عبدالمنعم عطية وكيل وزارة الاسكان بمحافظة المنوفية، أنه تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى للمبنى بالكامل وتم الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وجارى أعمال التسليم الإبتدائى للمبنى وبقيمة تعاقدية 5.208.000 فقط خمسة ملايين مائتان وثمانى الفا .

وأكد وكيل وزارة الاسكان بمحافظة المنوفية، على حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.