وذكر الموقع الرسمى للجيش الرسمى "سبتمبر نت" أن قوات الجيش أفشلت محاولة التسلل عناصر المليشيا باتجاه مواقعها شمال المديرية وأجبرتها على التراجع بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وتواصل مليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة ، وتستهدف مواقع الجيش اليمنى بشكل مستمر ، في الوقت الذي يلتزم به الجيش بتلك الهدنة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية لإحلال السلام.