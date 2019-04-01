قبل زيارة السيسى.. مركز أمريكى يناقش مستقبل الاقتصاد المصرى

كتبت ريم عبد الحميد

قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة للعاصمة الأمريكية واشنطن بدعوة من البيت الأبيض، يعقد معهد الشرق الأوسط الأمريكى جلسة نقاشية حول المستقبل الاقتصادى لمصر يوم الجمعة المقبل بمشاركة عدد من الخبراء فى مقر المعهد بواشنطن.

ويقول المركز البحثى الأمريكى إن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر مؤخرا قد قطعت شوطا كبير فى تحسين آفاق الاقتصاد الكلى، مشيرا إلى أن وتيرة التنمية العالمية تعنى أن على الشركات المصرية أن تعمل ضعف مجهودها الحالى للحفاظ على هذه الوثيرة وربما أكثر. ولفت إلى أن الإصلاحات الجديدة قد تمنح القطاع الخاص ليصبح محرك النمو فى مصر على الرغم من أن اقتصاد الدولة فى مصر ضخم، لاسيما عند مقارنته بالأسواق الناشئة الأخرى

ويشارك فى النقاش طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى مصر وميريت مبروك مدير برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط، وداليا وهبة رئيس مجلس إدارة CID الاستشارية وسارة البطوطى مؤسسة Econsult وجرجس عبد الشهيد المتخصص فى قضايا تسوية النزاعات.