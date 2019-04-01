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فيديو وصور.. نائب رئيس جامعة أسيوط : أسبوع الشعوب رسالة سلام للعالم من مصر

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:53 م
فيديو وصور.. نائب رئيس جامعة أسيوط : أسبوع الشعوب رسالة سلام للعالم من مصر
أسيوط ـ محمود عجمى
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أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى ،  نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، ومنسق أعمال ملتقى " أسبوع الشعوب "، الذي تنظمه الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، و الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، أن المهرجان الرياضي الذي يأتي ضمن أعمال اليوم الثاني من أسبوع الشعوب يهدف إلى توصيل رسالة سلام للعالم اجمع من قلب جامعة أسيوط، وللتأكيد على أن مصر هى صانعة السلام ، مشيراً ان ذلك يأتي تأكيداً لمساعي الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى على رفع راية السلام فى كافة المحافل العالمية .
 
تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (1)
 
جاء ذلك، خلال افتتاح ندوة "دور الرياضة فى نشر السلام بين الشعوب "، والتى شهدت حضور المستشار طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور فتحى ندا نقيب المهن الرياضية، والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة و منسق اليوم، هذا إلى جانب لفيف من الأساتذة من مختلف كليات الجامعة ، وحشد كبير من طلاب الجامعة والطلاب الوافدين من مختلف البلدان العربية والإفريقية .
 
تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (2)
 
وحول دور الشباب فى نشر السلام، أشار شلقامى أن ذلك يأتي من خلال عدة وسائل أهمها الاستثمار الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ، نشر اللغات المختلفة بين الشباب ، نشر الأفكار التي من شأنها مكافحة الحروب والمعتقدات المخربة للعقول ، مناشداً الشباب بضرورة استغلال كافة الآليات و الوسائل لنشر المحبة و الصداقة وثقافة قبول الآخر .
 
فى سياق أعمال الندوة، أعلن الدكتور طايع عبد اللطيف عن وضع كافة فاعليات ملتقى أسبوع الشعوب على أجندة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتوضيح دور جامعة أسيوط فى نشر رسالة السلام و التسامح إلى شعوب العالم من خلال الأنشطة الطلابية، مشيداً بالتفاعل الوفد الطلابية من كافة الدول وحرصها على المشاركة فى أعمال الملتقى .
 
تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (3)
 
وأكد الدكتور جمال محمد، على أن ندوة اليوم تبعث رسالة سلام إلى كافة دول العالم، وذلك من خلال الرياضة ضمن أعمال ملتقى "أسبوع الشعوب " ، مشيراً إلى أن مصر ستوجه رسالة سلام للعالم أجمع أيضا من خلال استضافتها لبطولة الأمم الأفريقية لتكون الدولة الأولى في أفريقيا التي تنظم الحدث للمرة الخامسة ، وهو ما يؤكد على دور مصر فى نشر السلم والأمن والآمان وقدرتها على استضافة الأحداث الكبرى واستضافة الدول المختلفة .
 
وفى ختام أعمال الحفل، تم تكريم فريق جامعة أسيوط الفائز في الأولمبياد، الذي نظمته جامعة الأزهر وعلى رأسه الدكتور جمال محمد على،  رئيس بعثة المنتخب ، والدكتور هيثم صالح رئيس المنتخب ، والدكتور السيد على المدرب العام للفريق ، والدكتور محمد سيد المدير الإداري للمنتخب، إلى جانب أعضاء الفريق من اللاعبين من طلاب الجامعة من مختلف الكليات، وحارس مرمى المنتخب، كما أهدى الدكتور شلقامى درع ملتقى " أسبوع الشعوب " إلى الضيوف المشاركين فى ندوة " دور الرياضة فى نشر السلام بين الشعوب ".
 

 

تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (4)
 

تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (5)
 

تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (6)
 

تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (8)
 

تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (9)
 

تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (10)
 

تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (11)
 
تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (12)
 

تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (13)
 

تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (15)
 

تحيا مصر .. تحيا الشعوب المحبة للسلام (16)
 

 


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