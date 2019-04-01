فيديو وصور .. رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض التخصصى للبناء والتنفيذ والصناعات الهندسية

أسيوط - محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على الدور الهام الذى تقدمه الجامعة للمساهمة فى تحقيق النهضة العمرانية المنشودة لمحافظات الصعيد، وذلك استناداً على ما تتمتع به من إمكانيات علمية متقدمة وكوادر بشرية متميزة وهو ما ساهمت به بشكل ملحوظ كلية الهندسة بالجامعة، والذى يُعد واحداً من أكبر وأعرق بيوت الخبرة المصرية والعربية والتى نجحت فى المساهمة فى كثير من المشروعات القومية العملاقة .

جاء ذلك خلال افتتاحه المعرض المتخصص للبناء والتشييد والصناعات الهندسية وذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام محافظة أسيوط نيابةً عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوطـ والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة، والدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة والدكتور محمد حلمى الحفناوى وكيلة كلية الفنون الجميلة، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر .

وأشار المهندس محمد عبد الجليل إلى حرص الجهاز التنفيذى على دعم الشركات والصناعات فى مختلف المجالات بصفة عامة، وفى مجال التشييد والبناء بصفة خاصةً، وهو ما يأتى فى ظل ما تشهده محافظة أسيوط من نشاط عمرانى ضخم والذى يتضمن تطوير منطقة أسيوط الجديدة ورفع مستوى الخدمات بها، وكذلك مشروع إنشاء مدينة ناصر الجديدة والجارى تنفيذه بمنطقة الهضبة، وهو ما يمثل سوقاً مفتوحاً ورائجاً لنشاط الشركات المتخصصة فى ذلك المجال .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مها غانم أن المعرض يمثل نموذجاً لتعاون الجامعة مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، حيث يحظى تنظيم المعرض برعاية المحافظ والجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدينة.

موضحةً أن الحضور جابوا كافة أجنحة المعرض وذلك لاستعراض ما يتضمنه من منتجات "لشركات الزجاج، وخزانات المياه، والحديد والصلب والأقفال، والأسمنت، والحوائط الخارجية، والأسقف المعلقة والرخام والأنابيب الكهربائية وملحقاتها والأدوات الصحية والطوب الحرارى ومواد الإستيل وشركات أدوات الإضاءة واللمبات" .



رئيس جامعة أسيوط وسكرتير عام المحافظة فى افتتاح المعرض التخصصي للبناء والتنفيذ والصناعات الهندسية



رئيس جامعة أسيوط وسكرتير عام المحافظة فى افتتاح المعرض التخصصي للبناء والتنفيذ والصناعات الهندسية



رئيس جامعة أسيوط وسكرتير عام المحافظة فى افتتاح المعرض التخصصي للبناء والتنفيذ والصناعات الهندسية



رئيس جامعة أسيوط وسكرتير عام المحافظة فى افتتاح المعرض التخصصي للبناء والتنفيذ والصناعات الهندسية



رئيس جامعة أسيوط وسكرتير عام المحافظة فى افتتاح المعرض التخصصي للبناء والتنفيذ والصناعات الهندسية



رئيس جامعة أسيوط وسكرتير عام المحافظة فى افتتاح المعرض التخصصي للبناء والتنفيذ والصناعات الهندسية (6)



رئيس جامعة أسيوط وسكرتير عام المحافظة فى افتتاح المعرض التخصصي للبناء والتنفيذ والصناعات الهندسية



رئيس جامعة أسيوط وسكرتير عام المحافظة فى افتتاح المعرض التخصصي للبناء والتنفيذ والصناعات الهندسية



رئيس جامعة أسيوط وسكرتير عام المحافظة فى افتتاح المعرض التخصصي للبناء والتنفيذ والصناعات الهندسية



رئيس جامعة أسيوط وسكرتير عام المحافظة فى افتتاح المعرض التخصصي للبناء والتنفيذ والصناعات الهندسية



رئيس جامعة أسيوط وسكرتير عام المحافظة فى افتتاح المعرض التخصصي للبناء والتنفيذ والصناعات الهندسية