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فيديو معلوماتى.. نصائح الصحة لطلاب المدارس لتجنب الإصابة بالديدان المعوية

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:05 ص
فيديو معلوماتى.. نصائح الصحة لطلاب المدارس لتجنب الإصابة بالديدان المعوية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام
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حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لحماية طلاب المدارس من الإصابة بالديدان المعوية.

 

"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات حول نصائح وزارة الصحة للوقاية من الإصابة بالديدان المعوية كما يلى:-

 

-         احرص على النظافة الشخصية ونظافة الملابس .

 

-        تأكد من ضرورة غسل الأيدى وتناول طعام صحى.

 

-        لابد من تقليم الأظافر باستمرار وعدم تركها طويلة .

 

-         اغسل الخضروات جيداً قبل تناولها.

 

-         يحب الحفاظ على الأطعمة بعيداً عن الذباب.

 

-        الحرص على التحاليل الدورية عن الديدان المعوية.

 

-         توفر وزارة الصحة عقار المبندازول 500 مجم" فى العلاج من الديدان المعوية، للأطفال وطلاب المدارس مجانا.


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