فيديو معلوماتى.. نصائح الصحة لطلاب المدارس لتجنب الإصابة بالديدان المعوية

كتب ـ وليد عبد السلام

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لحماية طلاب المدارس من الإصابة بالديدان المعوية.

"اليوم السابع" يستعرض أهم المعلومات حول نصائح وزارة الصحة للوقاية من الإصابة بالديدان المعوية كما يلى:-

- احرص على النظافة الشخصية ونظافة الملابس .

- تأكد من ضرورة غسل الأيدى وتناول طعام صحى.

- لابد من تقليم الأظافر باستمرار وعدم تركها طويلة .

- اغسل الخضروات جيداً قبل تناولها.

- يحب الحفاظ على الأطعمة بعيداً عن الذباب.

- الحرص على التحاليل الدورية عن الديدان المعوية.

- توفر وزارة الصحة عقار المبندازول 500 مجم" فى العلاج من الديدان المعوية، للأطفال وطلاب المدارس مجانا.