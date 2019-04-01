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الإثنين، 01 أبريل 2019 08:57 م
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ويناقش تنفيذ الصرف الصحى لـ 79 قرية..

فيديو.. محافظ كفر الشيخ يسلم19 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمواطنين

الإثنين، 01 أبريل 2019 08:37 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ يسلم19 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمواطنين محافظ كفر الشيخ يسلم عقود تقنين أراضي الدولة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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سلم الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 19عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية،طبقا للقانون، وتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وانهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقى من سعر ربط هذه القطع،لافتاً إلى أن هذا يعد انجاز كبير.

كما ناقش محافظ كفرالشيخ، مع المهندس محمد مفتاح، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، مشروع توسع خدمات الصرف الصحي بقرى محافظة كفرالشيخ للحد من التلوث ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط وتحسين جودة المياه الواردة للبحيرة، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى بتكلفة تقدر بـ 164 مليون يورو.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مشروع توسع خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفرالشيخ ، يهدف الى تقليل الملوثات ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 164 مليون يورو بما يعادل 3.2 مليار جنيه مصري.

وأضاف محافظ كفرالشيخ،  يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي لـ 79 قرية بالتعاون مع بنك الاتحاد الأوروبي منهم 22 قرية مرحلة أولى و57 مرحلة ثانية، بالقرى المحيطة ببحيرة البرلس لتحسين جودة مياه بحيرة البرلس والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، لافتاً ان المرحلة الأولى تتضمن 22 قرية، بتمويل يبلغ 55 مليون يورو وجارى أعمال التنفيذ بنسبة انجاز عامة 60 % تنتهى الأعمال في العام المالى 2020/2021 م وتمثل 4 % من سكان المحافظة،و 7 قرى بمركز مطوبس "قرية معدية مهدى، ابيانة، برنبال، عزبة عمرو، القنى، الروضة، بنى بكار"، و15 قرية بمركز دسوق "عزبة راغب يحيى، كفر العرب، البحري، محلة أبو على الغربية، كفر ابراهيم، جماجمون، عزبة سيدى جامع، عزبة الكوم الكبير، عزبة الطراوى، عزبة البياض، المدورة، أبو مندور وستة توابع، كنيسة الصرادوسى، دمرو سليمان، عزبة كوم النص".


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