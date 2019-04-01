video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو لرجلين يحملان صقور داخل مقصورة طائرة يحصل على 1.95 مليون مشاهدة

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:11 م
فيديو لرجلين يحملان صقور داخل مقصورة طائرة يحصل على 1.95 مليون مشاهدة
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الضوء على انتشار مقطع فيديو لرجلين يحملان صقور على متن طائرة، حيث وصل عدد المشاهدات وقت كتابة التقرير 1.95 مليون مشاهدة، بينما حصل على 37 ألف إعجاب.

وأضافت الصحيفة أن المقطع تم تصويره بواسطة مستخدمة تويتر @ DonnieDoesWorld ، التى كتبت: "صعد اثنان من الرجال إلى طائرتي مع صقور الدعم العاطفي."


يمكن رؤية الرجال وهم يشقون طريقهم فى ممر الطائرة بينما ينظر الركاب بإعجاب.

 

ويظهر  الفيديو أن الرجل الأول لديه صقر واحد يستريح على معصمه ، في حين يحمل الثاني اثنين.

 

تابعت "دوني" ،وهى مراسلة أجنبية في مدونة بار ستول سبورتس ، تغريدة له مكتوبة: "الناس يغيرون مقاعدهم للابتعاد عنهم. لقد تطوعت للتو للجلوس بالقرب منهم. إنها تجعلني أشعر بالأمان ".

 

 

وأوضحت الصحيفة أن سفر الصقور في مقصورة الطائرات أمر شائع إلى حد ما خاصة فى الرحلات الجوية مع شركات الطيران من دول الخليج.

 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شركة اماراتية تستخدم "صقور" فى توصيل الطلبات بسرعة 390 كم فى الساعة

الخليج

اخبار العالم

صقور

صقور الدعم العاطفى

الطائرات




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة