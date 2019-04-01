فيديو لرجلين يحملان صقور داخل مقصورة طائرة يحصل على 1.95 مليون مشاهدة

سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الضوء على انتشار مقطع فيديو لرجلين يحملان صقور على متن طائرة، حيث وصل عدد المشاهدات وقت كتابة التقرير 1.95 مليون مشاهدة، بينما حصل على 37 ألف إعجاب.

وأضافت الصحيفة أن المقطع تم تصويره بواسطة مستخدمة تويتر @ DonnieDoesWorld ، التى كتبت: "صعد اثنان من الرجال إلى طائرتي مع صقور الدعم العاطفي."

يمكن رؤية الرجال وهم يشقون طريقهم فى ممر الطائرة بينما ينظر الركاب بإعجاب.

Folks two dudes just boarded my plane with emotional support falcons pic.twitter.com/lHABg8A7La — The Tajikistahn Dahn (@DonnieDoesWorld) March 29, 2019

ويظهر الفيديو أن الرجل الأول لديه صقر واحد يستريح على معصمه ، في حين يحمل الثاني اثنين.

تابعت "دوني" ،وهى مراسلة أجنبية في مدونة بار ستول سبورتس ، تغريدة له مكتوبة: "الناس يغيرون مقاعدهم للابتعاد عنهم. لقد تطوعت للتو للجلوس بالقرب منهم. إنها تجعلني أشعر بالأمان ".

وأوضحت الصحيفة أن سفر الصقور في مقصورة الطائرات أمر شائع إلى حد ما خاصة فى الرحلات الجوية مع شركات الطيران من دول الخليج.