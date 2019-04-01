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فيديو.. بابا الفاتيكان يُقبل يد راهب نجى وحيدا من مجزرة تبحيرين أثناء زيارته للمغرب

الإثنين، 01 أبريل 2019 05:39 م
فيديو.. بابا الفاتيكان يُقبل يد راهب نجى وحيدا من مجزرة تبحيرين أثناء زيارته للمغرب الفاتيكان يُقبل يد الراهب
كتب محمد جمال
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خلال لقائه بمجموعة من قادة الطائفة الكاثوليكية والإكليروس الكاثوليكيين، قام البابا فرانسيس، أمس الأحد، بتقبيل يد الراهب الفرنسي، جون بيير شوماشير (94 عاما) وهو الناجى الوحيد من مجزرة "رهبان تبحيرين" بالجزائر عام 1996.

الفاتيكان
الفاتيكان يقبل يد الراهب

 

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء شبكات التواصل الاجتماعى بشكل واسع، بابا الفاتيكان وهو يقبل يد الراهب المسن بكتدرائية القديس بيير بالرباط، ليرد الأخير بالمثل، ويتبادلا كلاما مقتضبا

2الراهب بيير
الراهب جون بيير

وكان بابا الفاتيكان قد حل، أول أمس السبت بالمغرب، فى زيارة رسمية دامت يومين تميزت بأنشطة مكثفة، أبرزها توقيع الملك محمد السادس والبابا فرانسيس على "نداء القدس"، وقداس حضره الآلاف من المصلين المسيحيين بالمركب الرياضى مولاى عبد الله بالرباط

ويعيش الراهب بيير بمدينة ميدلت المغربية، وبالضبط بمنطقة "آيت يافلمان" الأمازيجية، بدير "سيدة الأطلس" (Notre-Dame de l’Atlas) رفقة رهبان آخرين.

يذكر أن مذبحة تيبحيرين وقعت عام 1996، فى دير تيبحيرين فى الجزائر، حيث قامت جهة مسلحة مجهولة باقتياد سبعة رهبان من الدير وتصفيتهم، فيما نجا منها "جون بيير". 

الراهب بيير
الراهب بيير

 


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