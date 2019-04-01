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فيديو.. أحمد عكاشة: "الناس زمان كانت بتخاف تسلم عليا عشان طبيب نفسى"

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:14 م
فيديو.. أحمد عكاشة: "الناس زمان كانت بتخاف تسلم عليا عشان طبيب نفسى" الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى
كتب محمود راغب – تصوير أشرف فوزى
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أعرب الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، عن سعادته لمنحه الدكتوراه الفخرية من جامعة عين شمس ، قائلا :" كل شهاداتى الرسمية التى حصلت عليها بمسيرتى العلمية حصلت عليها من خارج مصر وتكريمى اليوم له مذاق خاص" .
 
 
وأضاف أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال المؤتمر العلمى الثامن لجامعة عين شمس بعنوان "الابداع و الابتكار والصناعة": فكرتى ورسالتى طوال مسيرتى العلمية أن  يعامل المريض النفسىى كمعاملة مريض القلب والسكر، مؤكدا أن النظرة لمريض الطب النفسى كانت مخجلة فى الخمسينات ، قائلا:" الناس كانت بتخاف تسلم عليا عشان طبيب نفسى وحصل تغيير فى النظرة للمريض النفسى" .
 
وتوجه أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، بالشكر والتقدير لزوجتة، قائلا: ساندتنى وكانت تكتب لى معظم أبحاثى بالآلة الكاتبة وقتها مكنش فى كمبيوتر وقامت بالرعاية الكاملة لأولادى الذين تحملوا غيابى عنهم".
 
 
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