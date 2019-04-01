فى غانا..عودة امرأتين للعمل فى إطفاء الحرائق بعد سنوات من فصلهما بسبب الحمل

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن امرأتين تعملان فى مجال مكافحة الحرائق فى غانا قد تم طردهما من العمل بسبب الحمل، قبل أن يتم إعادتهما إلى العمل من قبل هيئة مكافحة الحرائق الوطنية فى غانا.

ونفلت "سى إن إن" عن محامى السيدتين قوله إن القرار يمثل انتصار لحكم القانون وحقوق الإنسان فى البلد الواقع فى غرب أفريقيا. وجاء إعادتهما للعمل بعد شهر من نشر الشبكة الأمريكية تحقيقا عن قضيتهما.

وكانت ثيلما هاموند وجرايس فوسو قد تم فصلهما من عملهما فى يونيو 2013 وسبتمبر 2014 على التوالى بعد انتهاكهما حكما منذ عقود يحظر على النساء العاملات فى مجال مكافحة الحرائق الحمل خلال السنوات الثلاثة الأولى للعمل.

وقامت السيدتان بمقاضاة السلطات فى أكتوبر 2017 لتصبح أول قضية تمييز جنسى ينظرها القضاء فى البلاد. وفى إبريل 2018، وبعد أقل من عام من الإجراءات القضائية، أعلن القاضى أن الحكم الذى تم وضعه عام 1963 تميزى وظالم وغير شرعى وغير قانونى.

ورفضت السلطات إعادة السيدتين إلى عملهما رغم صدور حكم أولى من القضاء ورفض استنئاف ضده حتى تم نشر قصتهما.