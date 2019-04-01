فوز مصر للمرة الثانية بمقعد رئيس اللجنة الدولية لإفريقيا التابعة لليونسكو

وائل ربيعى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول فوز مصر ممثلة فى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد برئاسة اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية التابعة لليونسكو (IOCAFRICA) لدورة ثانية ولمدة عامين حتى 2021.

وأكد عبد الغفار على أن فوز مصر بهذا المقعد يعد إضافة جديدة لملف مصر الإفريقى المتميز على المستوى العلمى، ويعتبر حافزا لإحراز المزيد من النجاح على الصعيدين الإفريقى والدولى.

وأشار التقرير إلى انتخاب الدكتور محمد سعيد، الأستاذ بالمعهد رئيسا، خلال الاجتماع الخامس للجمعية العامة للجنة، والذي عقد في نيروبي بكينيا خلال الفترة من 25-27 مارس 2019، كما فازت نيجيريا ومدغشقر والسنغال بمنصب نواب الرئيس.

جدير بالذكر أن اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا ودول الجزر المجاورة هي هيئة فرعية للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو(UNESCO/IOC) ومسئولة عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير وتنسيق البرامج البحرية للجنة العلمية والبحثية، وخدمات ورصد المحيطات، وتنمية القدرات والأنشطة ذات الصلة فى إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للجنة تجتمع كل عامين لعرض الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العامين السابقين، وإعداد خطة عمل للعامين القادمين، وانتخاب هيئة مكتب اللجنة، الذى يتكون من رئيس اللجنة، بالإضافة إلى 3 نواب للرئيس، وقد حضر هذا الاجتماع ممثلين عن 22 دولة إفريقية، وبعض المنظمات الدولية مثل منظمة الزراعة والأغذية (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وهيئة غرب المحيط الهندى للعلوم البحرية(WIOMSA) وغيرها من المنظمات الدولية.