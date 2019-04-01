فتح محور جديد للإقراض بجهاز تشغيل شباب الخريجين فى المنيا

المنيا – فريق المحافظات

أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة المنيا، عن البدء في محور الإقراض الجديد وفقاً لمجموعة من الضمانات والشروط الميسرة، وذلك بهدف تحفيز ودعم شباب الخريجين لإيجاد فرص عمل من خلال تشجيعهم ليصبحوا رواداً للأعمال.

وقال محمد حسين، مدير الجهاز، إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وجه خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز بتشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة بفتح محور الإقراض الجديد بمبلغ 20 ألف جنيه، لفتح المزيد من الفرص أمام الشباب لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة، والتى لها عظيم الأثر في تحسين الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاجية.

وأضاف مدير الجهاز، أن قيمة القرض حوالى 20 ألف جنيه يتم سداده خلال ثلاث سنوات بإجمالي فائدة 7% يُرد منها 6% في حالة الانتظام في سداد الأقساط الشهرية، بقيمة 1% مصاريف إدارية، كما يستهدف الجهاز الفئة العمرية بين 21 وحتى 45 سنة بشرط ألا يكون الخريج مؤمنا عليه أو يعمل بأى جهة حكومية أو قطاع خاص، وذلك بهدف فتح مجالات جديدة لمن ليس له مصدر دخل للعمل وكسب قوت يومه.