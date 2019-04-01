فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن إدارة الحركة بالميناء، قررت فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي المعدلات الطبيعية، التي تسمح بدخول وخروج السفن من والي الميناء بشكل آمن .

وبدأت إدارات الميناء المختصة، بدخول السفن المتراكية علي المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها .

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن .