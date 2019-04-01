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غدا.. أوقاف البحر الأحمر تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الميناء الكبير

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:15 ص
غدا.. أوقاف البحر الأحمر تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الميناء الكبير اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تحتفل مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، غدًا الثلاثاء، بذكرى الإسراء والمعراج عقب صلاة العشاء، بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وقيادات المديرية، والشيخ جمال عواد، مدير عام أوقاف البحرالأحمر ولفيف من الشخصيات الدينية، والقيادات الشعبية بمحافظة البحر الأحمر.

ويبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وتليها ابتهالات دينية وتعقبهما كلمة للشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.


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