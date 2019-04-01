غادة والى: سفر أول أفواج حج الجمعيات 23 يوليو.. وتخصيص واعظات لمرافقة السيدات

كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، سفر أول أفواج حج الجمعبات الأهلية اعتبارا من يوم 23 يوليو المقبل ﻭأن الحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعبات الأهلية هذا العام سيقومون بدفع رسوم رحلة الحج اعتبارا من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع من خلال البنوك الحكومية " مصر، الأهلى، والقاهرة " وكذلك من خلال مكاتب البريد، للعمل على راحة الحجاج فى سداد الرسوم فى أى أماكن قريبة منهم ﻭمن يتعذر فى السداد فى الفتزة المحددة يتم اختيار أسماء بديلة من قائمة الاحتياطى.





وأضافت" والى" خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440هـ/ 2019 م أن الوزارة تحرص على تقديم خدمات جيدة للحجاج كل عام وتقدمت بالشكر لوزارة الداخلية ووزارة الطيران على التنسيق من أجل راحه الحجاج، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة من أجل تخصيص عيادة طبية بكل فندق لحجاج الجمعيات الأهلية لرعاية الحجاج طوال فترة الحج خاصة كبار السن منهم .

كما أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم التنسيق مع وزير الطيران لسفر حجاج الجمعيات من المطارات الإقليمية للعمل راحتهم من المطارات القريبة لهم كما تم التنسيق مع وزارة الأوقاف بشان تخصيص واعظات سيدات لمرافقة حجاج الجمعبات الأهلية من السيدات هذا العام لتوعيتهم بمناسك الحج بجانب وعاظ لتوعية الحجاح من الرجال.



وأضافت والى أنه حفاظا على ترشيد المصروفات الإدارية تم إلغاء تأشيرات رؤساء بعثات الحج فى المحافظات، حيث يتم تنظيم رحلة الحج برسوم التكلفة قائلة :" حج الجمعيات الأرخص على مستوى الجمهورية."



























































