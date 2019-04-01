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عمر البشير يجدد دعوته للقوى السياسية السودانية للانضمام للحوار الوطنى

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:03 م
عمر البشير يجدد دعوته للقوى السياسية السودانية للانضمام للحوار الوطنى الرئيس السودانى - عمر البشير
كتب سمير حسنى
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قال الرئيس السودانى عمر البشير، إن التظاهرات تحمل مطالب مشروعة لكن بعضها أحدثت خللا في النظام العام، متهما بعض الجهات بمحاولة استغلال المظاهرات في الشارع لخدمة أهدافها السياسية.

 

وأضاف البشير، فى كلمة أمام البرلمان السودانى اليوم، الاثنين، أن السودان تشهد مرحلة جديدة في المسار السياسي نلتزم فيها بأن نكون على مسافة واحدة من الجميع، مجددا الدعوة لكل القوى السياسية والاجتماعية للانضمام للحوار الوطن.

 

وأشار الرئيس السودانى إلى أن وثيقة الحوار الوطني مرجعية أساسية لتوجيه العمل السياسي في المرحلة المقبلة، موجها الحكومة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة للشباب وتوفير الوحدات السكنية لهم.


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عمر البشير

الرئيس السودانى

تظاهرات السودان

البرلمان السودانى




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