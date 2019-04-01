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عبور 43 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:17 ص
عبور 43 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 43 سفينة، بحمولة 2.7 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 17 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO SHIPPING  ERICS  بحمولة  202 ألف طن، قادمة من روتردام، ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة لناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشالALSAMRIYA ، بحمولة 171 ألف طن قادمة من قطر ، ومتجهة إلى إنجلترا .

 


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