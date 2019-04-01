ضبط 77 قضية مخدرات بمحيط الجامعات والكافيهات على مستوى الجمهورية

شنت أجهزة الأمن حملة أمنية مكبرة بمحيط الجامعات والأكشاك والكافيهات على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط 77 قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" و89 متهما خلال 72 ساعة.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توجيه العديد من الحملات الأمنية المكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف (مُحيط الكافتيريات- الجامعات) وأماكن التجمعات الشبابية "الكافتيريات – الأكشاك" بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 77 قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة" و89 متهما خلال 72 ساعة، وضبط خلالها كميات من المواد المخدرة، بينها 5.596 كيلو جرام من مخدر الإستروكس و5.350 كيلو جرام من مخدر البانجو، و4.969 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و1.420 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و500 جرام من مخدر الفودو، و55 جرام من مخدر الأفيون، و5.359 قرص مخدر مختلف الأنواع، و2 ميزان حساس.

كما تم ضبط بحوزة المتهمين 44.960 ألف جنيه من حصيلة البيع و81 هاتف محمول، و16 سلاح أبيض، وسيارتين و7 دراجات نارية تستخدم فى أنشطتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة وجارى استمرار الحملات الأمنية.