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الإثنين، 01 أبريل 2019 12:53 م
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ضبط 62400 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:07 م
ضبط 62400 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم جانب من المضبوطات
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية، مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من ضباط مباحث التموين، يفيد بضبط 90 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، أبرزها ضبط 62 ألف و400 عبوة سلع غذائية "مقرمشات" منتهىة الصلاحية، بحوزة "عبد العزيز أ ع" 27 سنة، مقيم سمالوط بمحافظة المنيا، سائق السيارة رقم "1326 ن ط ا"، وجاري تحرير المحضر اللازم بدائرة  مركز الفيوم .
 
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جانب من المضبوطات

 

 


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