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ضبط 24 قطعة سلاح وتنفيذ 2070 حكم قضائى بحملة أمنية فى سوهاج

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:06 م
ضبط 24 قطعة سلاح وتنفيذ 2070 حكم قضائى بحملة أمنية فى سوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية أستهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة والمتاجرين بها وكذلك حائزى المواد المخدرة والمتعاطين والمتاجرين فيها وذلك بالمراكز والأقسام وذلك بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير الأمن.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقية الية و3 بنادق خرطوش وطبنجة مجهولة النوع و15 فرد روسى و2 فرد خرطوش و4 قطع سلاح أبيض بإجمالى 24 قطعة سلاح تم التحفظ عليها وعلى المتهمين بحيازتها وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وأستكملت الحملة أعمالها بضبط "15 " قرص تامول المخدر ومبلغ 595 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم حسام ع ع ج 39 سنة عامل ومقيم قسم أول سوهاج - وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة لابيع والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه وضبط  قطعة لمادة الحشيش المخدر حيازة المتهم / محمد ف ا خ 25 سنة طالب ومقيم – قسم أول سوهاج - وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وأنهت الحملة أعمالها بتنفيذ 2070 حكم قضائى متنوع و69 مخالفة مرافق و52 قضية تموينية منها "6" قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات  و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و"10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"6" قضاسا عدم حمل شهادة صحية و"4" قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"4" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"4" قضايا توقف عن انتاج خبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"4" قضايا غلق محل التموين اثناء مواعيد العمل وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وقضية حيازة سلع منتهية الصلاحية  تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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