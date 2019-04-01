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الإثنين، 01 أبريل 2019 12:52 م
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ضبط مواطن جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج فى سوهاج

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:22 م
ضبط مواطن جمع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج فى سوهاج المتهم عقب القبض عليه
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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شخص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة بحجم تعاملات 1,5 مليون جنيه.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج - أحدهما يعمل بإحدى الدولة العربية، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بذات الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى من خلال الحوالات البريدية للثانى، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز شرطة دار السلام نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى "المقيم داخل البلاد"، وبسؤاله أقر بما أكدته التحريات، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى مايعادل ("1,500,000" مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) ووجه اللواء إبراهيم الديب باتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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