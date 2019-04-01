ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما سلاح نارى وهيروين فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالقليوبية، وبحوزتهما بندقية آلية وفرد خرطوش و500 جرام لمخدر الهيروين.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، مفادها تردد شقى خطر سبق اتهامه فى 6 قضايا (خطف - سرقة بالإكراه)، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا (سرقة بالإكراه- شروع فى سرقة بالإكراه)، على منطقة سكنه وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 4 طلقات).

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن إختباء مسجل شقى خطر والمحكوم عليه فى قضية حيازة سلاح نارى وذخيرة ومخدرات ومقاومة سلطات بالسجن المؤبد، بمنطقة المقابر بالغربية ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار - 500جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع.