ضبط شخصين يزوران المحررات الرسمية لبيعها للمواطنين فى الجيزة

نجحت الشرطة فى ضبط شخصان بالجيزة، لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، قيام إحدى السيدات "مالكة مكتب للإستشارات والتدريب (مطلوب التنفيذ عليها فى 5 قضايا "تبديد"، بالاشتراك مع آخر بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية عقب إيهامهم بأن المكتب لديه بروتوكول مع إحدى الجامعات على خلاف الحقيقة، متخذان من مكتب مستأجر بأسم الأولى مقرا لمزاولة نشاطهما الإجرامى ومقابلة عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما، وعُثر بالمكتب على جهاز لاب توب و200 شهادة خبرة تفيد حصول الدارس على دورات تدريبية مختلفة تحمل بصمات وأختام مقلدة، و85 شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات "جميعهم مزورين"، و 5 دفاتر إيصالات سداد مبالغ مالية، ومبالغ مالية قدرها (4000 جنيه ، 500 دولار)، وبمواجهتهما اعترف بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.