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ضاحى خلفان عن هروب تميم بن حمد من قمة تونس: "حركة غير مهذبة"

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:03 م
ضاحى خلفان عن هروب تميم بن حمد من قمة تونس: "حركة غير مهذبة" ضاحى خلفان
كتبت ريهام عبد الله
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وصف ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، هروب تميم بن حمد أمير قطر، القمة العربية بتونس فى الجلسة الافتتاحية بـ "حركة غير مهذبة"، مشددا على أن الحديث عن التدخلات التركية الإيرانية هز أعصابه.

 

وقال ضاحى:"الحديث عن تدخل تركيا وإيران هز أعصابه وأغضبه ولم يحتمله فخرج، هذا هو التفسير المنطقى لحركته غير المهذبة بحق الحضور من كبار القوم فى الأمة العربية".

 

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

 

وتابع :"هل أتى تميم الى القمة العربية ليهرب منها بهذه الطريقة السمجة..!! لماذا حضر؟؟ ليرى الناس عرض أكتافه وهو خارج؟".

ضاحى خلفان تميم
ضاحى خلفان تميم

 


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ضاحى خلفان

تميم

القمة العربية

تونس

امير قطر




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