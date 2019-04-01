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صور.. مدينة الطود تركب 5 أكشاك محولات كهرباء وأعمدة إنارة ضمن الخطة الإستثمارية

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:27 ص
صور.. مدينة الطود تركب 5 أكشاك محولات كهرباء وأعمدة إنارة ضمن الخطة الإستثمارية مدينة الطود تبدأ تركيب 5 أكشاك محولات كهرباء
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس مدينة الطود، أنه بعد الإنتهاء من قطاع البيئة والطرق بالخطة الاستثمارية لعام 2018/2019 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، تم البدء في العمل بقطاع الكهرباء عبر تركيب 5 أكشاك محولات كهرباء وعدد من أعمدة الإنارة.
 
وأضاف الدكتور محمد محمود رزق، أنه بدء العمل في قطاع الكهرباء بالتنسيق مع هندسه كهرباء العديسات بحري بالطود، وتم بالفعل تركيب 5 أكشاك كهرباء وأعمدة إنارة، منهم كشك كهرباء وأعمدة إنارة لإنارة طريق المدينة الشبابية الجديد المودي الي مدينة الطودشرق الجديدة، كما تم تركيب 2 كشك كهرباء بقرية الطود غرب كشك بنجع الوحدة علي الطريق السريع القاهره اسوان وكشك بنجع الدار، وأيضاً تركيب كشك بنجع ام غرباب بقرية العديسات بحري.
 
وجاء ذلك في إطار استكمال المنظومة داخل مركز ومدينة الطود في جميع القطاعات بناءا علي توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود.
 
مدينة الطود تبدأ تركيب 5 أكشاك محولات كهرباء وأعمدة إنارة ضمن الخطة الإستثمارية (1)
مدينة الطود تبدأ تركيب 5 أكشاك محولات كهرباء وأعمدة إنارة ضمن الخطة الإستثمارية (1)

مدينة الطود تبدأ تركيب 5 أكشاك محولات كهرباء وأعمدة إنارة ضمن الخطة الإستثمارية (2)
مدينة الطود تبدأ تركيب 5 أكشاك محولات كهرباء وأعمدة إنارة ضمن الخطة الإستثمارية (2)

مدينة الطود تبدأ تركيب 5 أكشاك محولات كهرباء وأعمدة إنارة ضمن الخطة الإستثمارية (3)
مدينة الطود تبدأ تركيب 5 أكشاك محولات كهرباء وأعمدة إنارة ضمن الخطة الإستثمارية (3)

مدينة الطود تبدأ تركيب 5 أكشاك محولات كهرباء وأعمدة إنارة ضمن الخطة الإستثمارية (4)
مدينة الطود تبدأ تركيب 5 أكشاك محولات كهرباء وأعمدة إنارة ضمن الخطة الإستثمارية (4)

مدينة الطود تبدأ تركيب 5 أكشاك محولات كهرباء وأعمدة إنارة ضمن الخطة الإستثمارية (5)
مدينة الطود تبدأ تركيب 5 أكشاك محولات كهرباء وأعمدة إنارة ضمن الخطة الإستثمارية (5)
 

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