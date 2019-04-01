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الإثنين، 01 أبريل 2019 01:27 م
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صور.. مدير الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بالصعيد

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:25 م
صور.. مدير الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بالصعيد جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الإثنين، إجتماع أحمد السيد مدير عام الإدارة المركزية للامتحانات وشئون الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، بمدراء الإمتحانات ورؤساء لجان إمتحانات الشهادة الثانوية بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان، لبحث سبل تنظيم العمل خلال الإمتحانات بنهاية العام.
 
وبدأت وقائع الإجتماع، بكلمة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الذي أكد أن هذه الاجتماعات لها أهمية كبرى في تنفيذ التعليمات الخاصة بالشهادة الثانوية، وتحدث أحمد علي مدير الامتحانات بمنطقة الأقصر الأزهرية، عن الدور الرائد الذي تقوم به الإدارة المركزية للامتحانات.
 
فيما أكد أحمد السيد مدير عام الإدارة المركزية للامتحانات وشئون الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، على توفير جميع السبل لرؤساء اللجان للقضاء على الغش نهائياً، حيث تم توفير عدد من أجهزة الكشف عن التليفونات المحمولة والوسائط التكنولوجية المستخدمة لكل رئيس لجنة، ومشددًا على عدم اصطحاب الأجهزة التي يمكن أن تستغل في الغش في اللجان، مشيراً إلى أنه سوف يتم توزيع بطاقات التعارف الخاصة بالطلاب على السادة الملاحظين؛ حتي يتم تخفيف العبء على رؤساء اللجان، وقد أعلن عن جداول الشهادة الثانوية الأزهرية والتى ستنطلق في 26 مايو المقبل.
 
وأعقب ذلك، كلمة سمير همام بالشئون القانونية بمشيخة الأزهر، الذي أوضح عددًا من التعليمات الواجب الالتزام بها، وذلك بحضور محمد الطناني عضو الإدارة المركزية للامتحانات، ومحمد فتحي عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر، وجمالات كامل مدير عام العلوم الدينية والشرعية بمنطقة الأقصر الأزهرية.
 
مدير الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بجنوب الصعيد (1)
مدير الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بجنوب الصعيد (1)

مدير الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بجنوب الصعيد (2)
مدير الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بجنوب الصعيد (2)

مدير الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بجنوب الصعيد (3)
مدير الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بجنوب الصعيد (3)

مدير الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بجنوب الصعيد (4)
مدير الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بجنوب الصعيد (4)

مدير الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بجنوب الصعيد (5)
مدير الإدارة المركزية للإمتحانات بالأزهر يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية بجنوب الصعيد (5)
 

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