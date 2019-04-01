صور.. مدير أمن الفيوم يكرم الضباط والمجندين المتميزين

الفيوم – رباب الجالى

كرم اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، عددا من الضباط، والأفراد، والخفراء، والمجندين، من قوة إدارة تأمين الطرق والمنافذ، وإدارة قوات الامن وإدارة شرطة النجدة، ومراكز الشواشنه وسنورس، لجهودهم المتميزة، وأدائهم الايجابي فى العمل، ومكافحة الجريمة بشتي صورها، وضبطهم للعديد من القضايا الهامة، وارتدائهم الزي الرسمي علي وجه يليق بهيئة الشرطة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد .

ووجه مدير الأمن، كلمة للمتميزين، أثنى فيها علي أدائهم وتفانيهم في العمل، متمنيا أن يكون هذا التكريم دافعا لهم على أن يحذو الجميع حذوهم، وقد حثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح أمن الوطن والمواطنين .