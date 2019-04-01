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صور.. محافظ البحر الأحمر يشهد توقيع بروتوكول تعاون للترويج السياحى

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:00 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يشهد توقيع بروتوكول تعاون للترويج السياحى جانب من توقيع البروتوكول
البحر الأحمر - عماد عرفة
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شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، توقيع بروتوكول تعاون لتسويق منتجعات وفنادق البحر الأحمر . 
 
ودعا المحافظ، شركات الاتصالات لإرسال رسالة ترحيب بالسائحين الذين يزورون البحر الأحمر تتضمن اللينك الخاص بالموقع  . 
 
كما وجه المحافظ، بالتنسيق ايضا مع مديري الفنادق والمنتجعات السياحية للترويج للموقع علي شاشات الفنادق، ووضع ملصقات تحمل اسم الموقع داخل الغرف الفندقية . 
 
من جانب اخر، استعرض محافظ البحر الأحمر، الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق التي تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، من خلال اجتماع عقد بحضور اللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، والمهندس طارق صقر عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، و المهندس هشام السباعي، والمهندس اشرف عطيه رئيس قطاع الطرق . 
 
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من جميع أعمال الرصف والتطوير بمدينة الغردقة، مشيرا إلي ضرورة التنسيق المستمر بين مجلس المدينة وشركة المقاولون العرب، بحيث يتم إنجاز الأعمال طبقا للمخطط الاستراتيجي لتطوير الشوارع والميادين بالمدينة السياحية  .
 
جانب من توقيع البروتوكول (1)
جانب من توقيع البروتوكول (1)

جانب من توقيع البروتوكول (2)
جانب من توقيع البروتوكول (2)

جانب من توقيع البروتوكول (3)
جانب من توقيع البروتوكول (3)

جانب من توقيع البروتوكول (4)
جانب من توقيع البروتوكول (4)

جانب من توقيع البروتوكول (5)
جانب من توقيع البروتوكول (5)

 


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