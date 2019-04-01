صور.. لجنة من "التخطيط العمرانى" تدرس إقامة مجتمع عمرانى متكامل بالرويسات

جنوب سيناء- فايزة مرسال

زارت لجنة من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق، اليوم الاثنين، مدينة شرم الشيخ، حيث كان فى استقبالها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ويأتى عمل اللجنة فى إطار توجهات الدولة نحو إقامة مناطق عمرانية متكاملة.

وتجرى اللجنة جولة تفقدية موسعة من أجل التخطيط الاستراتيجى لمدينة السلام ومنطقة الرويسات ومراجعة كل المخططات لتلك المنطقة لتكون من أفضل المناطق الجديدة المتميزة مع الأخذ فى الاعتبار آراء ومتطلبات أهالى المنطقة.

ومن المقرر إقامة مناطق إسكان ومستشفى ومدرسة وناد اجتماعى ومسجد ومناطق ترفيهية ومول تجارى وغيرها من المتطلبات، حيث إن هذا المشروع يعد هدية لأهالى المنطقة، وصاحب اللجنة فى جولتها بمنطقة الرويسات المحافظ، كما التقوا عددا من أهالى المنطقة لأخذ آرائهم فى تطوير المنطقة .



جانب من الزيارة (1)



جانب من الزيارة (2)



جانب من الزيارة (3)



جانب من الزيارة (4)