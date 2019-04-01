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الإثنين، 01 أبريل 2019 05:50 ص
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صور .. عمليات انقاذ ضحايا عاصفة جنوب نيبال

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:18 ص
صور .. عمليات انقاذ ضحايا عاصفة جنوب نيبال نيبال
أ ش أ
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لقى 25 شخصا على الأقل مصرعهم امس ، إثر اجتياح عاصفة قوية مصحوبة بالأمطار الغزيرة للمناطق الواقعة جنوب نيبال.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز للانباء من صور يظهر عدد من المصابين الذين يتلقون العلاج فى المستشفيات بعد الجهود التى بذلتها فرق الانقاذ .

 

ذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن السلطات النيبالية دفعت بقوات من الجيش للمساعدة فى عمليات الإنقاذ، فيما اكد رئيس الوزراء النيبالى ، خادجا براساد اولى، أن العواصف الممطرة أدت إلى إصابة نحو 400 شخص اخرين .

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انقاذ




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