صور.. ضبط 7 أطنان من الجمبرى الفاسد بمدينة العبور فى القليوبية

كتب - نيفين طه

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقيادة اللواء طارق الجبالى مدير الإدارة، حملة أمنية مكبرة على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك بمدينة العبور بالقليوبية .

وتمكنت الحملة التى أشرف عليها اللواء هشام عبدالغفار، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط كمية من أسماك الجمبرى مجهولة المصدر، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت الإدارة قد استهدفت أسواق العبور لفحص الأسماك التى يتم بيعها للمستهلكين، حيث قاد الحملة العميد حمدى الديب، مدير إدارة البيئة، والعميد متولى زكى، مدير إدارة الثروة الزراعية، والعقيد إيهاب أنور، وكيل الإدارة، والعقيد محمد المحاريق، مفتش مباحث الإدارة، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، واستهدفت الحملة عدد من ثلاجات حفظ الأسماك بمنطقة العبور.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 طن من الجمبرى الفاسد، ومنتهى الصلاحية، فى إحدى الثلاجات التى يمتلكها "ع. ا. أ . ع"، كما تم ضبط 5 أطنان من الجمبرى، مجهولة المصدر، والتى يتم بيعها للجمهور دون وجود بيانات عليها، داخل إحدى الثلاجات التى يمتلكها "س.ج.ا. م"، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمضبوطات، كما تم سحب عينات من الأسماك المضبوطة والتحفظ عليها والمتهمين لعرضهم على النيابة العامة.



الجمبرى المضبوط بحملة بمدينة العبور



الجمبرى المضبوط بحملة التموين بمدينة العبور