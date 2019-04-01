صور.. بدء موسم حصاد محصول الكتان بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أكد المهندس على عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن المساحة المنزرعة من محصول الكتان بالمحافظة 6290 فدانا، مبينا أنه بدأ موسم الحصاد لمحصول الكتان بالحقول الإرشادية التى يشرف عليها الإرشاد الزراعى بالغربية، بحضور الدكتور فؤاد عبد الرحمن رئيس قسم الألياف بمركز بحوث الجميزة، وعدد من الأساتذة بمركز البحوث وعدد من المزارعين ومشرفى الجمعية ومهندسى إرشاد المركز.

وكشف المهندس محمد سلام مديرعام الإرشاد الزراعى بالغربية، أنه تم اليوم عمل يوم حصاد لمحصول الكتان بمركز زفتى بناحية شبرا اليمن حوض الخرس الشرقى حقل المزارع محمد أحمد حسين مساحة الحقل 1 فدان.

وأضاف "سلام"، أن الصنف المنزرع هذا العام هو صنف جيزة 12 وهو صنف جديد وصفاته الإنتاجية عالية مقارنة بالأصناف الأخرى، حيث إنه من المتوقع إعطاء إنتاج أكثر من القش والبذور والألياف.

يذكر أن الإرشاد الزراعى يشرف على حقلين إرشاديين بمركزى سمنود وزفتى ومقدم لهم خدمة إرشادية 70 كيلو بذرة وخدمة إرشادية طوال الموسم.



حصاد محصول الكتان (2)



حصاد محصول الكتان (3)