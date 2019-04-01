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"صناعة الحبوب": إنهاء استعدادات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:00 ص
"صناعة الحبوب": إنهاء استعدادات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة مجدى الوليلى عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات
كتبت – منى ضياء
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قال مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات والبدء فى تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، فى جميع السلاسل التجارية.

وأعلن وزارة الداخلية، إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد بـ626 فرعًا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين الأول من إبريل.

وأضاف الوليلى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه المبادرة تستهدف وصول السلع الأساسية إلى جميع المواطنين عل مختلف مستوياتهم، بأسعار منخفضة، تطبيقا لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد استجاب القطاع الخاص بتوفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك الخميس الماضى.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، تم إطلاق مرحلة جديدة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد 626 فرعا لكبرى السلاسل على مستوى الجمهورية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.


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