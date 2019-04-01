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صحة بنى سويف: خروج 23 تلميذا مصابا بادعاء تسمم غذائى عقب تلقيهم العلاج

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:14 م
صحة بنى سويف: خروج 23 تلميذا مصابا بادعاء تسمم غذائى عقب تلقيهم العلاج عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف
بنى سويف - فريق المحافظات
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أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، لـ"اليوم السابع"، خروج 23 تلميذا من مستشفى بنى سويف التخصصى عقب تلقيهم العلاج واستقرار الحالة الصحية لهم بعد إصابتهم بادعاء تسمم غذائى لتناولهم مثلجات.

 

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى 23 تلميذا من مدرسة كوم الرمل مركز إهناسيا، نتيجة اشتباه تسمم غذائى بعد تناولهم مثلجات من بائع متجول أمام المدرسة، والتلاميذ المصابون هم :

ندى سمير محمد 10 سنوات - أزهار عيد محمد 10 سنوات- ياسمين رمضان فتحى 11سنة- ابتسام أيمن عبد الرحمن 10 سنوات-علاء أحمد عبد الهادى 10 سنوات- محمد إمام عبد المحسن 8 سنوات- عبد الرحمن عبد الرحيم محمد 10 سنوات- مصطفى منير محمد 9 سنوات- رنا محمد عمر 11 سنة- مريم سعيد رمضان 10 سنوات- بسملة عماد فتحى 10 سنوات- أحمد محمد سيد 11 سنة- ابتسام فتحى على 12 سنة- شاهندة مصطفى عمر 10 سنوات- عبد الرحمن عادل أحمد 9 سنوات- يوسف عبدالله سعد 9 سنوات- سيف حسام على 9 سنوات- محمود وليد عبد العليم 9 سنوات- ملك ناصر سيد 11 سنة- ملك على أحمد 10 سنوات- منيرة أسامة عبد السلام 11 سنوات- أحمد حجاج فتحى 10 سنوات- وخالد سمير 10 سنوات.

 

وكان المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف اطمأن من الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة على الحالة  الصحية  لـ23 تلميذا بمدرسة كوم الرمل مجلس قروي العووانة مركز إهناسيا، لإصابتهم بمغص معوى وإسهال وقىء (تلبك معوى)، وذلك  إثر  تناولهم مثلجات من سيارات بيع متنقلة قبل دخولهم للمدرسة وبداية اليوم الدراسى، وفور الشكوى من التلاميذ تم نقلهم لمستشفى بني سويف النموذجي لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 

واستفسر المحافظ عن الوضع الصحي الراهن للتلاميذ، حيث أكد وكيل الوزارة أن جميع الحالات تلقت كل أوجه الرعاية الطبية، وأن الحالة الصحية لهم مستقرة، وسوف يخرجون اليوم بعد الانتهاء من كافة  الإجراءات الوقائية، وتم التعامل معها على أنها "اشتباه في تسمم غذائى" مما سيستلزم إجراء فحوصات وعمل تحاليل شاملة، من خلال أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ.


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