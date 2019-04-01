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صحة البحر الأحمر: غلق صيدلية بالشلاتين لنقص الاشتراطات وعدم تواجد مدير مسئول

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:28 ص
صحة البحر الأحمر: غلق صيدلية بالشلاتين لنقص الاشتراطات وعدم تواجد مدير مسئول حملة التفتيش على الصيدليات بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن حملة من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمود السباعى تمكنت من غلق إحدى الصيدليات بمدينة الشلاتين لعدم وجود اشتراطات

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم توجيه حملات الرقابة المشددة على الصيدليات ومتابعة الحركة الدوائية بجميع المنشأت الطبية الحكومية والخاصة

وكان كلف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمود السباعى مدير الإدارة العامة للصيدلة وأعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية بعمل حملة تفتيشية على الصيدليات بمدينة الشلاتين.

وقامت الحملة بالمرور على عدد خمس من  للصيدليات العامة وتم غلق إحدى الصيدليات بمدينة الشلاتين لنقص الاشتراطات وعدم تواجد مدير مسئول، وتم رصد بعض المخالفات وتم تحرير المحضر اللازم وغلق الصيدلية.

 


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